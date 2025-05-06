История жены героя, которая продолжает его дело — Жінки-фенікс

Жена погибшего воина из Кировоградской области с позывным "Дали" Виктория продолжает борьбу за память мужа. Также она разоблачает коррупцию на захоронении военных.

Об этом говорится в выпуске проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс".

О чем выпуск

Военный Олег Гасин с позывным "Дали" из Кировоградской области погиб в госпитале от ранений на поле боя.

Его история — это путь от машиниста до защитника Украины. После его смерти жена Виктория не только борется за память мужа, но и разоблачает коррупцию на захоронениях военных в Кривом Роге.

Так, женщина переехала в Киев ради дочери и мечтает создать Центр помощи детям, пострадавшим от войны.

Напомним, сегодня из плена РФ вернулись 205 украинских военных, часть из них тяжелобольные.

Новини.LIVE показали щемящие кадры с места, как родные воинов встретили их дома.