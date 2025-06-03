Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

Юлія Мовчан — жінка, яка три роки виборює справедливість для свого загиблого чоловіка, добровольця Олега. Він загинув за Україну, але вона має це ще довести.

Про це йдеться у випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс".

Про що ефір

Олексій Мовчан народився 1973 року в Києві, у родині військового. Інженер-механік за освітою, служив у Нагірному Карабаху.

У 2018 році одружився з Юлею. З початком війни обороняв Київщину у складі батальйону ОУН, воював у ЗСУ на Запоріжжі. Загинув біля Великої Новосілки, врятувавши людей з-під завалів.

Він і його побратими не отримали статусу учасників бойових дій — вирушили на передову до оформлення документів. Поранені залишилися без компенсацій. І вже четвертий рік Юлія бореться за справедливість для свого чоловіка і всіх захисників України.

Раніше, у п'ятому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все", ми розповідали історію Вікторії, чоловік якої загинув на фронті. Жінка продовжує боротьбу за пам'ять чоловіка та викриває корупцію на похованні військових.

А у четвертому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" ми розповіли історію Тетяни Ваценко-Бондаревої, яка втратила чоловіка у травні 2022 року.