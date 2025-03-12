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Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

12 березня 2025 р. 18:07

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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У четвертому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" ми розкажемо історію Тетяни Ваценко-Бондаревої, яка втратила чоловіка у травні 2022 року. Денис Бондарев був одним  з найкращих каскадерів України і загинув під Гуляйполем на Запоріжжі, виконуючи бойове завдання.

Про шлях болісного, але вражаючого перевтілення Тетяни довжиною май же в три роки — дивіться у новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Історія Тетяни Ваценко-Бондаревої

Тетяна Ваценко-Бондарева — дружина загиблого військового Дениса Бондарева, який служив у лавах 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка билася на  Запорізькому напрямку. Він пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни, а загинув 21 травня 2022 року. 

До війни Денис був одним із найкращих каскадерів України. Ви могли його бачити у фільмах "Пес", "Дільничний із ДВРЗ", "Довбуш" та багатьох інших.

Зі своєю майбутньою дружиною Тетяною він познайомився ще в школі, але справжнє кохання спалахнуло пізніше, коли він повернувся додому,  після навчання в Києві. Циркова студія, яку Денис і Таня відвідували з дитинства, стала не тільки місцем зустрічі, а і місцем народження їх сім’ї. Згодом родина поповнилася сином Ярославом.

Зараз Тетяна є засновницею спільноти дружин загиблих героїв "Ми разом", яка об'єднала 5,5 тис. жінок, а також ГО "Жити попри все"

Основний напрямок діяльності — збереження пам’яті загиблих героїв та підтримка жінок що переживають втрату рідного. Тетяна вже організувала кілька фестивалів, виставку картин дружин загиблих героїв, фотопроєкт "Листи за небокрай". На всіх подіях збирають кошти на автівки для військових. 

Головним проєктом вважає розбудову "Саду пам’яті" на території Національного музею архітектури та побуту в Пирогові. Цієї весни сад вже почне квітнути.

Нагадаємо, акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.

Також своєю історією поділилась дружина "азовця" Ілона Мазур. Вона втратила свого чоловіка лише через три місяці після одруження.

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18:05 Громадський транспорт у 2025 — хто не має права на проїзд

18:00 Стармер пояснив, що має включати мирна угода між Україною та РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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