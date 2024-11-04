Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Ілона Мазур втратила чоловіка-медика, який служив у полку "Азов", через три місяці після весілля. Її головною підтримкою є песик, якого чоловік привіз їй з позиції.

Свою історію Ілона розповідає у проєкті "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Історія Ілони Мазур

Кожного дня жінка збирає сили, щоб зберігати пам'ять про свого полеглого чоловіка та допомагати військовим. У цей складний час найбільшою її підтримкою є песик, якого Ілоні подарував її чоловік, підібравши тваринку прямісінько з позицій.

Також Ілона занурюється у написання текстів, до чого завжди мала любов.

"Все що лишається — це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок — берегти пам'ять про Льошу. Ми не маємо права здатись", — наголосила жінка.

Ця історія — нагадування кожному з нас, що попри втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя не був марним.

Нова серія проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" з'явиться 5 листопада, о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.