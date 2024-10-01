"Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.

Прем'єру проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" можна подивитися у вівторок, 1 жовтня, о 21:00.

Про що випуск

За словами Надії, її чоловік вже на другий день повномасштабного вторгнення записався у місцеве ТрО та почав чергувати, не маючи жодної військової спеціальності.

7 березня 2022 року сім'я виїхала до Чернівців, де Олексій пішов у ТЦК, після чого пройшов навчання у саперській справі. Після розформування він потрапив у 46 бригаду й став розвідником.

Дружина пригадала, що він дуже добре себе зарекомендував, тому отримав пропозицію обрати будь-яку військову сферу — Олексій очолив посаду головного сержанта взводу розвідроти.

"Помічала, що він вже не такий, як раніше. Особливо після першого штурму, в якому він отримав поранення. Він хотів показати нам з дочкою, що все добре. Я бачила цей страшенний сум в очах та безпорадність, з якою він зіштовхнувся на передовій", — сказала Надія.

Вона зауважила, що під час реабілітації він був подумки з побратимами, а коли повернувся на фронті — завжди налаштовував дружину на те, аби вона посміхалася та надсилала світлини.

Звістка про загибель чоловіка

Олексій загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Надія поділилася, що в той день щось передчувала та мала сильну тугу.

"Було дуже важко не бачити його в мережі. Я лягла спати, вранці вигуляла собак, дивлюсь в інстаграмі запит — побратим чоловіка написав "співчуття у зв'язку з тим, що Льоша загинув". У мене всередині все охололо", — розповіла вона.

Відомо, що Олексій був поранений на передовій. Побратими намагалися його евакуювати, але в групу влучив ворожий дрон — чоловік загинув, а тіло змогли забрати лише через дві доби.

Зараз, коли Надія приходить на цвинтар до коханого, то розповідає йому, як зараз складається її з донькою життя та як вона сумує.

"Я взагалі не думала, що на кладовищі може бути затишно. Я відчуваю тут якусь таку енергію. Там лежать величезна кількість хлопців, які захищали країну та віддали за неї своє життя і тому не можна не відчувати цю енергію", — додала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно військовому льотчику Андрію Пільщикову "Джусу".

Також ми писали, що у Львові відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія".