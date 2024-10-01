"Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

Премьеру проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" можно посмотреть во вторник, 1 октября, в 21:00.

О чем выпуск

По словам Надежды, ее муж уже на второй день полномасштабного вторжения записался в местное ТрО и начал дежурить, не имея никакой военной специальности.

7 марта 2022 семья выехала в Черновцы, где Алексей пошел в ТЦК, после чего прошел обучение по саперскому делу. После расформирования он попал в 46-ю бригаду и стал разведчиком.

Жена вспомнила, что он очень хорошо себя зарекомендовал, поэтому получил предложение выбрать любую военную сферу — Алексей возглавил должность главного сержанта взвода разведроты.

"Замечала, что он уже не такой, как раньше. Особенно после первого штурма, в котором он получил ранение. Он хотел показать нам с дочерью, что все хорошо. Я видела эту ужасную грусть в глазах и беспомощность, с которой он столкнулся на передовой", — сказала Надежда.

Она заметила, что во время реабилитации он был мысленно с собратьями, а когда вернулся на фронт — всегда настраивал жену на то, чтобы она улыбалась и отправляла фотографии.

Весть о гибели мужчины

Алексей погиб 17 августа 2023 во время выполнения боевого задания. Надежда поделилась, что в тот день что-то чувствовала и имела сильную тоску.

"Было очень тяжело не видеть его в сети. Я легла спать, утром выгуляла собак, смотрю в инстаграмме запрос — собрат мужа написал "соболезнования в связи с тем, что Леша погиб". У меня внутри все остыло", — рассказала она.

Известно, что Алексей был ранен на передовой. Собратья пытались его эвакуировать, но в группу попал вражеский дрон — мужчина погиб, а тело смогли вывезти только через двое суток.

Сейчас, когда Надежда приходит на кладбище к любимому, рассказывает ему, как складывается ее с дочерью жизни и как она грустит.

"Я вообще не думала, что на кладбище может быть уютно. Я чувствую здесь какую-то энергию. Там лежат огромное количество ребят, которые защищали страну и отдали за нее свою жизнь и поэтому нельзя не чувствовать эту энергию", — добавила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно военному летчику Андрею Пильщикову "Джусу".

Также мы писали, что во Львове произошло посмертное награждение военных отличием "Почетного знака Святого Юрия".