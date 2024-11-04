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Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

4 ноября 2024 г. 22:42

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17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

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13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Илона Мазур потеряла мужа-медика, служившего в полку "Азов", спустя три месяца после свадьбы. Ее главной поддержкой является собачка, которую муж привез ей с позиции.

Свою историю Илона рассказывает в проекте "Жінки-фенікс. Жити попри все".

История Илоны Мазур

Каждый день женщина собирает силы, чтобы хранить память о своем павшем муже и помогать военным. В это сложное время наибольшей ее поддержкой является собачка, которую Илоне подарил ее муж, подобрав животное прямо с позиций.

Также Илона погружается в написание текстов, к чему всегда питала любовь.

"Все, что остается — это какие-то фото, воспоминания и вещи. Моя обязанность — беречь память о Леше. Мы не имеем права сдаться", — подчеркнула женщина.

Эта история — напоминание каждому из нас, что, несмотря на потерю, нужно находить смыслы, чтобы подвиг тех, кто отдал свою жизнь, не был напрасным.

Новая серия проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" появится 5 ноября, в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все. Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

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13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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