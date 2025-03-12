Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

В четвертом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" мы расскажем историю Татьяны Ваценко-Бондаревой, которая потеряла мужа в мае 2022 года. Денис Бондарев был одним из лучших каскадеров Украины и погиб под Гуляйполем на Запорожье, выполняя боевое задание.

О пути мучительного, но впечатляющего перевоплощения Татьяны длиной аж в три года — смотрите в новом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все".

История Татьяны Ваценко-Бондаревой

Татьяна Ваценко-Бондарева — жена погибшего военного Дениса Бондарева, который служил в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, которая сражалась на Запорожском направлении. Он пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны, а погиб 21 мая 2022 года.

До войны Денис был одним из лучших каскадеров Украины. Вы могли его видеть в фильмах "Пес", "Участковый с ДВРЗ", "Довбуш" и многих других.

Со своей будущей женой Татьяной он познакомился еще в школе, но настоящая любовь вспыхнула позже, когда он вернулся домой, после учебы в Киеве. Цирковая студия, которую Денис и Таня посещали с детства, стала не только местом встречи, а и местом рождения их семьи. Со временем семья пополнилась сыном Ярославом.

Сейчас Татьяна является основательницей сообщества жен погибших героев "Мы вместе", которое объединило 5,5 тыс. женщин, а также ОО "Жить вопреки всему".

Основное направление деятельности — сохранение памяти погибших героев и поддержка женщин переживающих потерю родного. Татьяна уже организовала несколько фестивалей, выставку картин жен погибших героев, фотопроект "Письма за небосвод". На всех событиях собирают средства на машины для военных.

Главным проектом считает развитие "Сада памяти" на территории Национального музея архитектуры и быта в Пирогово. Этой весной сад уже начнет цвести.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

Также своей историей поделилась жена "азовца" Илона Мазур. Она потеряла своего мужа всего через три месяца после свадьбы.