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Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

5 ноября 2024 г. 21:39

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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13:08Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Во втором выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" зрители смогут познакомиться с Илоной Мазур, потерявшей своего мужа Алексея в июне 2023 года. Алексей был боевым медиком полка "Азов" и погиб, выполняя свой долг во время эвакуации раненых. Илона одолевает боль от этой тяжелой потери и продолжает жить в память о муже.

Свою историю Илона рассказывает в проекте "Жінки-фенікс. Жити попри все".

История Илоны Мазур

Каждый день женщина собирает силы, чтобы хранить память о своем павшем муже и помогать военным. В это сложное время наибольшей ее поддержкой является собачка, которую Илоне подарил ее муж, подобрав животное прямо с позиций.

Также Илона погружается в написание текстов, к чему всегда питала любовь.

"Все, что остается — это какие-то фото, воспоминания и вещи. Моя обязанность — беречь память о Леше. Мы не имеем права сдаться", — подчеркнула женщина.

Эта история — напоминание каждому из нас, что, несмотря на потерю, нужно находить смыслы, чтобы подвиг тех, кто отдал свою жизнь, не был напрасным.

Новая серия проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" стартовала в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.

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21:43 Как создать военный билет онлайн без ТЦК — инструкция

21:31 Источник сообщил, что у Карпат одни из наибольших зарплат в УПЛ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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