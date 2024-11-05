Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Во втором выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" зрители смогут познакомиться с Илоной Мазур, потерявшей своего мужа Алексея в июне 2023 года. Алексей был боевым медиком полка "Азов" и погиб, выполняя свой долг во время эвакуации раненых. Илона одолевает боль от этой тяжелой потери и продолжает жить в память о муже.

Свою историю Илона рассказывает в проекте "Жінки-фенікс. Жити попри все".

История Илоны Мазур

Каждый день женщина собирает силы, чтобы хранить память о своем павшем муже и помогать военным. В это сложное время наибольшей ее поддержкой является собачка, которую Илоне подарил ее муж, подобрав животное прямо с позиций.

Также Илона погружается в написание текстов, к чему всегда питала любовь.

"Все, что остается — это какие-то фото, воспоминания и вещи. Моя обязанность — беречь память о Леше. Мы не имеем права сдаться", — подчеркнула женщина.

Эта история — напоминание каждому из нас, что, несмотря на потерю, нужно находить смыслы, чтобы подвиг тех, кто отдал свою жизнь, не был напрасным.

Новая серия проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" стартовала в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Она рассказала о потере мужа на войне и о том, что помогает ей жить дальше.