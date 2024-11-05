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Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

05 листопада 2024 р. 21:39

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21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

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20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

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У другому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" глядачі зможуть познайомитися з Ілоною Мазур, яка втратила свого чоловіка Олексія у червні 2023 року. Олексій був бойовим медиком полку "Азов", і загинув, виконуючи свій обов'язок під час евакуації поранених. Ілона долає біль від цієї важкої утрати та продовжує жити в пам'ять про чоловіка.

Свою історію Ілона розповідає у проєкті "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Історія Ілони Мазур

Кожного дня жінка збирає сили, щоб зберігати пам'ять про свого полеглого чоловіка та допомагати військовим. У цей складний час найбільшою її підтримкою є песик, якого Ілоні подарував її чоловік, підібравши тваринку прямісінько з позицій.

Також Ілона занурюється у написання текстів, до чого завжди мала любов.

"Все що лишається — це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок — берегти пам'ять про Льошу. Ми не маємо права здатись", — наголосила жінка.

Ця історія — нагадування кожному з нас, що попри втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя не був марним.

Нова серія проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" стартувала о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:47 Почала діяти гаряча лінія з можливістю скарги на ТЦК

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

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19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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