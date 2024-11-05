Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

У другому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" глядачі зможуть познайомитися з Ілоною Мазур, яка втратила свого чоловіка Олексія у червні 2023 року. Олексій був бойовим медиком полку "Азов", і загинув, виконуючи свій обов'язок під час евакуації поранених. Ілона долає біль від цієї важкої утрати та продовжує жити в пам'ять про чоловіка.

Свою історію Ілона розповідає у проєкті "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Історія Ілони Мазур

Кожного дня жінка збирає сили, щоб зберігати пам'ять про свого полеглого чоловіка та допомагати військовим. У цей складний час найбільшою її підтримкою є песик, якого Ілоні подарував її чоловік, підібравши тваринку прямісінько з позицій.

Також Ілона занурюється у написання текстів, до чого завжди мала любов.

"Все що лишається — це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок — берегти пам'ять про Льошу. Ми не маємо права здатись", — наголосила жінка.

Ця історія — нагадування кожному з нас, що попри втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя не був марним.

Нова серія проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" стартувала о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, акторка Надія Хільська стала героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все". Вона розповіла про втрату чоловіка на війні та про те, що допомагає їй жити далі.