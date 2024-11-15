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ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

15 ноября 2024 г. 13:17

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13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

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13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

В Украине зафиксированы многочисленные случаи попыток военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу. Они готовы платить тысячи, а то и десятки тысяч долларов за советы, как бежать за границу и нередко сталкиваются со смертельной опасностью.

В эфире Ранок.LIVE представитель ГНСУ Андрей Демченко назвал суммы, которые уклонисты готовы платить дельцам.

Организаторы незаконных схем не волнуются за дальнейшую судьбу уклонистов

Андрей Демченко рассказал, что во время беседы с задержанными нарушителями оказалось, что большинство из них обращались к "организаторам", предлагавшим им устроить незаконный побег за границу. При этом они не учитывают вопросы безопасности и нередко этим подвергают смертельную угрозу беглецов.

"Сначала людям обещают, а в дальнейшем их снаряжают надувными лодками и направляют в сторону Тисы. И фактически один из крайних случаев, когда восемь человек с надувной лодкой двухместной оказались на берегу Тисы. И собственно это как раз было по указаниям организаторов и пособников. Им (беглецам. — Ред.) обещали такое легкое путешествие", — рассказал Демченко.

За опасную услугу военнообязанные мужчины платят большие суммы. В частности, в случае с лодкой, как рассказал Демченко, люди платили почти по 10 тысяч долларов.

"Это такая средняя цена из того, что мы имеем из объяснений самих нарушителей, которую люди платят преступным организациям и группам, которым обещают незаконно пересечь границу. Некоторые нарушители отметили, что платили 3-5 тысяч долларов. Некоторые платили более 10 тысяч долларов, чтобы им помогли незаконно пересечь границу. Фактически организатором откровенно плевать на жизнь людей и их основная задача — это обогатиться", — сказал Демченко.

Напомним, также Демченко назвал сколько всего обнаружили тел людей, погибших при попытке незаконно пересечь границу.

А недавно пограничники фактически спасли 11 уклонистов, пытавшихся бежать за границу — они едва не наткнулись на опасного хищника.

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13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

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13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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