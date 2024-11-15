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Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

15 листопада 2024 р. 09:52

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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Прикордонники знайшли понад 40 тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 листопада. 

Люди гинуть, намагаючись перетнути кордон

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, прикордонними підрозділами зафіксовано понад 40 випадків, коли було виявлено тіла людей. Найбільше випадків траплялося на річкових ділянках. 

"Фактично, не оцінивши своїх сил, не оцінивши свого здоров'я, піддавшись спокусі telegram-каналів та соціальних мереж, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, що така мандрівка буде легкою і вони безперешкодно зможуть перетнути кордон, натомість бачимо, що такі мандрівки можуть закінчуватися летально для людей", — зазначив Демченко. 

Також знаходять загиблих і в важко доступних гірських місцевостях і на інших ділянках кордону.

Нагадаємо, 14 листопада поруч з кордоном Румунії прикордонники затримали 11 чоловіків призовного віку з різних областей України. Під час патрулювання прикордонники виявили сліди ведмедя, який міг напасти на ухилянтів.

Також Новини.LIVE писали, що в Івано-Франківській області виявили тіло людини неподалік кордону з Румунією. Ймовірно, чоловік планував незаконно перетнути кордон.

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