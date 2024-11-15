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Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

15 ноября 2024 г. 9:52

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

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Пограничники обнаружили более 40 тел людей, пытавшихся незаконно пересечь границу . Подобные инциденты случаются на разных участках границы: как на речных, так и труднодоступных горных местностях.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Люди гибнут, пытаясь пересечь границу

Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пограничными подразделениями зафиксировано более 40 случаев, когда были обнаружены тела людей. Больше всего случаев случалось на речных участках. 

"Фактически, не оценив своих сил, не оценив своего здоровья, поддавшись соблазну telegram-каналов и социальных сетей, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, что такое путешествие будет легким и они беспрепятственно смогут пересечь границу, зато видим, что такие путешествия могут заканчиваться летально для людей", — отметил Демченко. 

Также находят погибших и в трудно доступных горных местностях и на других участках границы.

Напомним, 14 ноября рядом с границей Румынии пограничники задержали 11 мужчин призывного возраста из разных областей Украины. Во время патрулирования пограничники обнаружили следы медведя, который мог напасть на уклонистов.

Также Новини.LIVE писали, что в Ивано-Франковской области обнаружили тело человека недалеко от границы с Румынией. Вероятно, мужчина планировал незаконно пересечь границу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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