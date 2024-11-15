У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Кількість спроб незаконного перетину кордону з серпня зменшилися через похолодання. Найбільше порушників прикордонники затримали у липні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Незаконний перетин кордону — дані ДПСУ

Як розповіли в Держприкордонслужбі, порушників як на "зеленій" ділянці кордону, так і в пунктах пропуску затримують щодня. У липні цього року правоохоронці фіксували найбільшу кількість охочих незаконно виїхати з України.

"Люди намагаються використати або підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Є спроби підкупу наших інспекторів. Але більшість спроб, як і раніше, це "зелена ділянка" кордону", — сказав Демченко.

Нагадаємо, понад 40 загиблих, які намагалися незаконно перетнути кордон, виявили прикордонники. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях.

Раніше Новини.LIVE писали, що 14 листопада поруч з румунським кордоном прикордонники затримали 11 чоловіків призовного віку з різних областей України. Під час патрулювання прикордонники виявили сліди ведмедя, який міг напасти на ухилянтів.