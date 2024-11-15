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У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

15 листопада 2024 р. 12:43

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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Кількість спроб незаконного перетину кордону з серпня зменшилися через похолодання.  Найбільше порушників прикордонники затримали у липні. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 листопада. 

Незаконний перетин кордону — дані ДПСУ

Як розповіли в Держприкордонслужбі, порушників як на "зеленій" ділянці кордону, так і в пунктах пропуску затримують щодня. У липні цього року правоохоронці фіксували найбільшу кількість охочих незаконно виїхати з України.

"Люди намагаються використати або підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Є спроби підкупу наших інспекторів. Але більшість спроб, як і раніше, це "зелена ділянка" кордону", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, понад 40 загиблих, які намагалися незаконно перетнути кордон, виявили прикордонники. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях.

Раніше Новини.LIVE писали, що 14 листопада поруч з румунським кордоном прикордонники затримали 11 чоловіків призовного віку з різних областей України. Під час патрулювання прикордонники виявили сліди ведмедя, який міг напасти на ухилянтів.

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13:17 Підробки та примусова праця — що не так з маркетплейсом Temu

13:15 Чи заходила росДРГ в село на Чернігівщині — відповідь ДПСУ

13:06 Відкриття аеропорту у Львові — коли це може статися

12:54 На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні

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