В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Количество попыток незаконного пересечения границы с августа уменьшились из-за похолодания. Больше всего нарушителей пограничники задержали в июле.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Незаконное пересечение границы — данные ГПСУ

Как рассказали в Госпогранслужбе, нарушителей как на "зеленом" участке границы, так и в пунктах пропуска задерживают ежедневно. В июле этого года правоохранители фиксировали наибольшее количество желающих незаконно выехать из Украины.

"Люди пытаются использовать или поддельные документы, или же прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств. Есть попытки подкупа наших инспекторов. Но большинство попыток, как и раньше, это "зеленый участок" границы", — сказал Демченко.

Напомним, более 40 погибших, пытавшихся незаконно пересечь границу, обнаружили пограничники. Подобные инциденты случаются на разных участках границы: как на речных, так и в труднодоступных горных местностях.

Ранее Новини.LIVE писали, что 14 ноября рядом с румынской границей пограничники задержали 11 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.