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В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

15 ноября 2024 г. 12:43

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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Количество попыток незаконного пересечения границы с августа уменьшились из-за похолодания.  Больше всего нарушителей пограничники задержали в июле. 

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Незаконное пересечение границы — данные ГПСУ

Как рассказали в Госпогранслужбе, нарушителей как на "зеленом" участке границы, так и в пунктах пропуска задерживают ежедневно. В июле этого года правоохранители фиксировали наибольшее количество желающих незаконно выехать из Украины.

"Люди пытаются использовать или поддельные документы, или же прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств. Есть попытки подкупа наших инспекторов. Но большинство попыток, как и раньше, это "зеленый участок" границы", — сказал Демченко. 

Напомним, более 40 погибших, пытавшихся незаконно пересечь границу, обнаружили пограничники. Подобные инциденты случаются на разных участках границы: как на речных, так и в труднодоступных горных местностях.

Ранее Новини.LIVE писали, что 14 ноября рядом с румынской границей пограничники задержали 11 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.

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13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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