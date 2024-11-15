В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

В Україні зафіксовані численні випадки спроб військовозобов'язаних чоловіків незаконно перетнути кордон. Вони готові платити тисячі, а то й десятки тисяч доларів за "поради", як втекти за кордон і нерідко стикаються зі смертельною небезпекою.

В ефірі Ранок.LIVE речник ДПСУ Андрій Демченко назвав суми, які ухилянти готові платити ділкам.

Організатори незаконних схем не хвилюються за подальшу долю ухилянтів

Андрій Демченко розповів, що під час бесіди із затриманими порушниками виявилось, що більшість з них зверталися до "організаторів", які пропонували їм влаштувати незаконну втечу за кордон. При цьому вони не враховують питання безпеки та нерідко цим наражають на смертельну загрозу втікачів.

"Спочатку людям обіцяють, а в подальшому їх споряджають надувними човнами і направляють в бік Тиси. І фактично один з крайніх випадків, коли восьмеро людей з надувним човном двомісним опинилися на березі Тиси. І власне це якраз було за вказівками організаторів та посібників. Їм (втікачам. — Ред.) обіцяли таку легку мандрівку", — розповів Демченко.

За небезпечну послугу військовозобов'язані чоловіки платять великі суми. Зокрема, у випадку з човном, як розповів Демченко, люди платили майже по 10 тис. доларів.

"Це така середня ціна з того, що ми маємо з пояснень самих порушників, яку люди платять злочинним організаціям і групам, яким обіцяють незаконно перетнути кордон.

Деякі порушники зазначили, що платили 3-5 тисяч доларів. Деякі платили понад 10 тисяч доларів, аби їм допомогли незаконно перетнути кордон. Фактично організатором відверто плювати на життя людей і їхня основна задача — це збагатитися", — сказав Демченко.

Нагадаємо, також Демченко назвав скільки всього виявили тіл людей, які загинули під час спроби незаконно перетнути кордон.

А нещодавно прикордонники фактично врятували 11 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон — вони ледь не натрапили на небезпечного хижака.