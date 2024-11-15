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В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

15 листопада 2024 р. 13:17

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

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В Україні зафіксовані численні випадки спроб військовозобов'язаних чоловіків незаконно перетнути кордон. Вони готові платити тисячі, а то й десятки тисяч доларів за "поради", як втекти за кордон і нерідко стикаються зі смертельною небезпекою.

В ефірі Ранок.LIVE речник ДПСУ Андрій Демченко назвав суми, які ухилянти готові платити ділкам.

Організатори незаконних схем не хвилюються за подальшу долю ухилянтів

Андрій Демченко розповів, що під час бесіди із затриманими порушниками виявилось, що більшість з них зверталися до "організаторів", які пропонували їм влаштувати незаконну втечу за кордон. При цьому вони не враховують питання безпеки та нерідко цим наражають на смертельну загрозу втікачів. 

"Спочатку людям обіцяють, а в подальшому їх споряджають надувними човнами і направляють в бік Тиси. І фактично один з крайніх випадків, коли восьмеро людей з надувним човном двомісним опинилися на березі Тиси. І власне це якраз було за вказівками організаторів та посібників. Їм (втікачам. — Ред.) обіцяли таку легку мандрівку", — розповів Демченко. 

За небезпечну послугу військовозобов'язані чоловіки платять великі суми. Зокрема, у випадку з човном, як розповів Демченко, люди платили майже по 10 тис. доларів.

"Це така середня ціна з того, що ми маємо з пояснень самих порушників, яку люди платять злочинним організаціям і групам, яким обіцяють незаконно перетнути кордон. 
Деякі порушники зазначили, що платили 3-5 тисяч доларів. Деякі платили понад 10 тисяч доларів, аби їм допомогли незаконно перетнути кордон. Фактично організатором відверто плювати на життя людей і їхня основна задача — це збагатитися", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, також Демченко назвав скільки всього виявили тіл людей, які загинули під час спроби незаконно перетнути кордон.

А нещодавно прикордонники фактично врятували 11 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон — вони ледь не натрапили на небезпечного хижака.

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14:45 У РНБО різко відповіли Польщі про "коротку пам'ять українців"

14:45 Люди неохоче евакуюються з Куп'янська — в МВА назвали причину

14:41 Кабмін допоможе українським жінкам освоїти "чоловічі" професії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:35 Зимова єПідтримка — Кабмін ухвалив порядок виплати

14:30 Зарплати фармацевтів — скільки заробляють в українських аптеках

14:29 Журналісти Новини.LIVE отримали нагороди від Одеської ОВА

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13:17 В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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