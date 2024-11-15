В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Бывший заместитель главы центральной избирательной комиссии Андрей Магера рассказал, что ЦИК работает в штатном режиме. Однако это не означает подготовки к выборам.

Об этом Андрей Магера сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Выборы в Украине

Магера подчеркнул, что выборы станут возможны только после завершения военного положения, а также создания безопасных условий.

По его словам, дата 25 мая является лишь предположением, которое широко обсуждается в СМИ, но не имеет официального подтверждения.

"Также я слышал информацию о "развертывании избирательных штабов". Штабы разворачивают свою деятельность, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года, уже на моей памяти шестой или седьмой раз. Каждый раз вбрасывается этот тезис, что избирательный процесс вот-вот начнется", — добавил он.

Напомним, народный депутат Виктория Гриб предположила, что выборы президента в Украине могут состояться осенью следующего года.

Также нардеп Георгий Мазурашу отметил, что сейчас во власти продолжается стандартная партийная деятельность, но нет никаких признаков, указывающих на подготовку к выборам в Украине.