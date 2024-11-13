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Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

13 листопада 2024 р. 21:22

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21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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Народна депутатка Вікторія Гриб припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори президента. За її словами, є ймовірність, що вони будуть восени наступного року.

Про це Вікторія Гриб сказала в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 листопада.

Вибори в Україні

"Вибори можуть відбутися в 2025-му році: скоріше за все, вони пройдуть восени", — зазначила Гриб.

За її словами, повноцінне голосування неможливо організувати, поки в країні війна. Гриб каже, що якщо бойові дії продовжаться, то немає фундаменту для проведення виборів.

"І якщо ми якимось чином домовимося, і в нас буде зупинена війна, наприклад, у лютому, то давайте порахуємо ще пів року після того, а можна проводити вибори. Якщо цього не станеться і війна продовжиться, то я також не бачу жодного фундаменту зараз для проведення виборів", — додала нардепка.

Нагадаємо, The Economist писало, що в Україні, ймовірно, вже стартувала підготовка до президентських виборів.

Раніше очільниця комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк заявила, що в Україні близько мільйона громадян беруть участь в обороні країни на фронті, а ще 20% населення знаходяться за кордоном, що робить проведення виборів наразі неможливим.

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00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

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23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

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