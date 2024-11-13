Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Народна депутатка Вікторія Гриб припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори президента. За її словами, є ймовірність, що вони будуть восени наступного року.

Про це Вікторія Гриб сказала в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 листопада.

Вибори в Україні

"Вибори можуть відбутися в 2025-му році: скоріше за все, вони пройдуть восени", — зазначила Гриб.

За її словами, повноцінне голосування неможливо організувати, поки в країні війна. Гриб каже, що якщо бойові дії продовжаться, то немає фундаменту для проведення виборів.

"І якщо ми якимось чином домовимося, і в нас буде зупинена війна, наприклад, у лютому, то давайте порахуємо ще пів року після того, а можна проводити вибори. Якщо цього не станеться і війна продовжиться, то я також не бачу жодного фундаменту зараз для проведення виборів", — додала нардепка.

Нагадаємо, The Economist писало, що в Україні, ймовірно, вже стартувала підготовка до президентських виборів.

Раніше очільниця комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк заявила, що в Україні близько мільйона громадян беруть участь в обороні країни на фронті, а ще 20% населення знаходяться за кордоном, що робить проведення виборів наразі неможливим.