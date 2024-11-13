Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Народный депутат Виктория Гриб предположила, когда в Украине могут состояться выборы президента. По ее словам, есть вероятность, что они будут осенью следующего года.

Об этом Виктория Гриб сказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 13 ноября.

Выборы в Украине

"Выборы могут состояться в 2025-м году: скорее всего, они пройдут осенью", — отметила Гриб.

По ее словам, полноценное голосование невозможно организовать, пока в стране война. Гриб говорит, что если боевые действия продолжатся, то нет фундамента для проведения выборов.

"И если мы каким-то образом договоримся, и у нас будет остановлена война, например, в феврале, то давайте посчитаем еще полгода после того, а можно проводить выборы. Если этого не произойдет и война продолжится, то я также не вижу никакого фундамента сейчас для проведения выборов", — добавила нардеп.

Напомним, The Economist писало, что в Украине, вероятно, уже стартовала подготовка к президентским выборам.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам государственной власти Елена Шуляк заявила, что в Украине около миллиона граждан принимают участие в обороне страны на фронте, а еще 20% населения находятся за границей, что делает проведение выборов пока невозможным.