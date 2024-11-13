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Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

13 ноября 2024 г. 21:22

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21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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Народный депутат Виктория Гриб предположила, когда в Украине могут состояться выборы президента. По ее словам, есть вероятность, что они будут осенью следующего года.

Об этом Виктория Гриб сказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 13 ноября.

Выборы в Украине

"Выборы могут состояться в 2025-м году: скорее всего, они пройдут осенью", — отметила Гриб.

По ее словам, полноценное голосование невозможно организовать, пока в стране война. Гриб говорит, что если боевые действия продолжатся, то нет фундамента для проведения выборов.

"И если мы каким-то образом договоримся, и у нас будет остановлена война, например, в феврале, то давайте посчитаем еще полгода после того, а можно проводить выборы. Если этого не произойдет и война продолжится, то я также не вижу никакого фундамента сейчас для проведения выборов", — добавила нардеп.

Напомним, The Economist писало, что в Украине, вероятно, уже стартовала подготовка к президентским выборам.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам государственной власти Елена Шуляк заявила, что в Украине около миллиона граждан принимают участие в обороне страны на фронте, а еще 20% населения находятся за границей, что делает проведение выборов пока невозможным.

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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