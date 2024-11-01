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Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

01 листопада 2024 р. 15:50

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15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

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14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

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13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

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Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

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08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

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08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

В Україні близько мільйона громадян захищають державу на фронті та ще 20% населення — перебувають за кордоном. Тому проведення виборів наразі неможливе. 

Про це заявила очільниця комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі День.LIVE.

Вибори в Україні 

Депутатка наголосила, що кожен українець має реалізувати своє виборче право. Водночас мільйон українців воюють, а ще 20 % — за кордоном, через що проведення виборів є неможливим.

"Я до виборів під час воєнного стану ставлюсь дуже негативно.  Ми тут будемо проводити якісь вибори, а військо нас захищатиме під час цього — це абсолютно нереальна історія", — сказала Шуляк.

Вона зауважила, що невідомо, чи спроможна міжнародна мережа за кордоном взагалі фізично пропустити ту кількість людей, які захочуть проголосувати. Також нардепка нагадала про руйнування сотень об'єктів виборчої інфраструктури в Україні та складні безпекові умови на окремих територіях.

За словами Шуляк, у 2023 році парламентські групи та фракції підписали документ, у якому зазначається, що питання виборів підійматимуть після завершення війни.

Раніше стало відомо, хто з кандидатів у президенти США нині є популярнішим у соцмережах.

Також ми писали, що колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер висловився на підтримку кандидатки на пост президента США Камали Гарріс. 

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15:54 Посилення обстрілів Запоріжжя — чи побільшало охочих евакуюватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:52 Більше, ніж будь-де — скільки техніки зібрала РФ на Курщині

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