Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

В Україні близько мільйона громадян захищають державу на фронті та ще 20% населення — перебувають за кордоном. Тому проведення виборів наразі неможливе.

Про це заявила очільниця комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі День.LIVE.

Вибори в Україні

Депутатка наголосила, що кожен українець має реалізувати своє виборче право. Водночас мільйон українців воюють, а ще 20 % — за кордоном, через що проведення виборів є неможливим.

"Я до виборів під час воєнного стану ставлюсь дуже негативно. Ми тут будемо проводити якісь вибори, а військо нас захищатиме під час цього — це абсолютно нереальна історія", — сказала Шуляк.

Вона зауважила, що невідомо, чи спроможна міжнародна мережа за кордоном взагалі фізично пропустити ту кількість людей, які захочуть проголосувати. Також нардепка нагадала про руйнування сотень об'єктів виборчої інфраструктури в Україні та складні безпекові умови на окремих територіях.

За словами Шуляк, у 2023 році парламентські групи та фракції підписали документ, у якому зазначається, що питання виборів підійматимуть після завершення війни.

Раніше стало відомо, хто з кандидатів у президенти США нині є популярнішим у соцмережах.

Також ми писали, що колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер висловився на підтримку кандидатки на пост президента США Камали Гарріс.