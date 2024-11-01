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Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

1 ноября 2024 г. 15:50

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17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

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17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

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12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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В Украине около миллиона граждан защищают государство на фронте и еще 20% населения находятся за рубежом. Поэтому проведение выборов пока невозможно.

Об этом заявила глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Выборы в Украине

Депутат подчеркнула, что каждый украинец должен реализовать свое избирательное право. В то же время миллион украинцев воюют, а еще 20% — за рубежом, из-за чего проведение выборов невозможно.

"Я к выборам во время военного положения отношусь очень негативно. Мы здесь будем проводить какие-то выборы, а войско будет нас защищать во время этого — это абсолютно нереальная история", — сказала Шуляк.

Она отметила, что неизвестно, способна ли международная сеть за границей вообще физически пропустить количество людей, которые захотят проголосовать. Также нардеп напомнила о разрушении сотен объектов избирательной инфраструктуры в Украине и сложных условиях с безопасностью на отдельных территориях.

По словам Шуляка, в 2023 году парламентские группы и фракции подписали документ, в котором отмечается, что вопросы выборов будут подниматься после завершения войны.

Ранее стало известно, кто из кандидатов в президенты США в настоящее время популярнее в соцсетях.

Также мы писали, что бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высказался в поддержку кандидата в президенты США Камалы Гаррис.

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19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

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