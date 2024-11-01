Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

В Украине около миллиона граждан защищают государство на фронте и еще 20% населения находятся за рубежом. Поэтому проведение выборов пока невозможно.

Об этом заявила глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Выборы в Украине

Депутат подчеркнула, что каждый украинец должен реализовать свое избирательное право. В то же время миллион украинцев воюют, а еще 20% — за рубежом, из-за чего проведение выборов невозможно.

"Я к выборам во время военного положения отношусь очень негативно. Мы здесь будем проводить какие-то выборы, а войско будет нас защищать во время этого — это абсолютно нереальная история", — сказала Шуляк.

Она отметила, что неизвестно, способна ли международная сеть за границей вообще физически пропустить количество людей, которые захотят проголосовать. Также нардеп напомнила о разрушении сотен объектов избирательной инфраструктуры в Украине и сложных условиях с безопасностью на отдельных территориях.

По словам Шуляка, в 2023 году парламентские группы и фракции подписали документ, в котором отмечается, что вопросы выборов будут подниматься после завершения войны.

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