Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Наразі у владі триває звичайна робота на партійному рівні. Водночас немає жодних ознак, які могли б свідчити про підготовку України до виборів.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 14 листопада.

Вибори в Україні

"Я безпартійний, тому можливо не все відчуваю, що відбувається у партійних штабах. Зараз перебуваю на окрузі і не бачу ніяких ознак того, що готуються до виборів. Йде звичайна робота", — сказав депутат.

Він зауважив, що було б добре, аби вибори відбулися якомога швидше, тому що це означало б що закінчиться війна. Але для цього треба всі умови, зокрема, припинення війни на більш-менш прийнятних умовах для України.

"Ми навряд чи можемо розраховувати на виконання абсолютно всього того, чого ми б хотіли", — додав Мазурашу.

Нагадаємо, за словами нардепки Ірини Геращенко, обговорення проведення виборів в Україні під час воєнного стану є недоречним.

Раніше видання The Economist повідомило, що президентські вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року і підготовка до них вже нібито почалася. Натомість в ОП цю інформацію заперечили.