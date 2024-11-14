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Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

14 листопада 2024 р. 11:25

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Наразі у владі триває звичайна робота на партійному рівні. Водночас немає жодних ознак, які могли б свідчити про підготовку України до виборів.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 14 листопада.

Вибори в Україні

"Я безпартійний, тому можливо не все відчуваю, що відбувається у партійних штабах. Зараз перебуваю на окрузі і не бачу ніяких ознак того, що готуються до виборів. Йде звичайна робота", — сказав депутат.

Він зауважив, що було б добре, аби вибори відбулися якомога швидше, тому що це означало б що закінчиться війна. Але для цього треба всі умови, зокрема, припинення війни на більш-менш прийнятних умовах для України.

"Ми навряд чи можемо розраховувати на виконання абсолютно всього того, чого ми б хотіли", — додав Мазурашу.

Нагадаємо, за словами нардепки Ірини Геращенко, обговорення проведення виборів в Україні під час воєнного стану є недоречним.

Раніше видання The Economist повідомило, що президентські вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року і підготовка до них вже нібито почалася. Натомість в ОП цю інформацію заперечили.

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10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:53 США відкрили у Польщі базу ППО для захисту країн НАТО

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