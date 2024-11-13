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Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

13 листопада 2024 р. 16:12

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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Обговорення проведення виборів в Україні під час воєнного стану є недоречним. Країна продовжує боротися за суверенітет і не може гарантувати безпеку та демократичність волевиявлення.

Про це заявила народна депутатка Ірина Геращенко в ефірі День.LIVE у середу, 13 листопада.

Чому не варто говорити про вибори

За словами Геращенко, говорити про вибори зараз — це означає підігравати Росії. Водночас зараз відбувається певне "зондування ґрунту" з боку Заходу через обговорення у ЗМІ різних мирних планів.

Нардепка зауважила, що обговорення можливих виборів в нинішніх умовах виглядає відірваним від реальності, адже країна продовжує боротися за суверенітет і не може гарантувати безпеку та демократичність волевиявлення.

"Неможливо провести в таких безпекових умовах демократичні вибори. До поствоєнних виборів в Україні буде величезна увага світу та суспільства. Вони мають бути легітимними. Для того, аби вибори були саме такими, право балатуватися мають отримати військові, які мають найвищий рівень підтримки. Військові зараз не можуть залишити фронт і йти у виборчі перегони. Я вважаю всі розмови про вибори під час воєнного стану достатньо небезпечними. Зараз нам треба зосередитися на тому, як змінити ситуацію на фронті", — сказала Геращенко.

Раніше видання The Economist повідомило, що президентські вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року і підготовка до них вже нібито почалася. Натомість в ОП цю інформацію заперечили.

А лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що наступні вибори до українського парламенту пройдуть за новою схемою. Зміни мають забезпечити жінкам рівні можливості для участі в політиці.

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19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

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