Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Обсуждение проведения выборов в Украине во время военного положения неуместно. Страна продолжает бороться за суверенитет и не может обеспечить безопасность и демократичность волеизъявления.

Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко в эфире День.LIVE в среду, 13 ноября.

Почему не стоит говорить о выборах

По словам Геращенко, говорить о выборах сейчас — значит подыгрывать России. В то же время происходит определенное "зондирование почвы" со стороны Запада из-за обсуждения в СМИ разных мирных планов.

Нардепка отметила, что обсуждение возможных выборов в нынешних условиях выглядит оторванным от реальности, ведь страна продолжает бороться за суверенитет и не может обеспечить безопасность и демократичность волеизъявления.

"Невозможно провести в таких условиях безопасности демократические выборы. К послевоенным выборам в Украине будет огромное внимание мира и общества. Они должны быть легитимными. Для того чтобы выборы были именно такими, право баллотироваться должны получить военные, имеющие наивысший уровень поддержки. Военные сейчас не могут покинуть фронт и вступить в избирательную гонку. Я считаю все разговоры о выборах во время военного состояния достаточно опасными. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, как изменить ситуацию на фронте", — сказала Геращенко.

Ранее издание The Economist сообщило, что президентские выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года и подготовка к ним уже началась. В то же время в ОП эту информацию опровергли.

А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что следующие выборы в украинский парламент пройдут по новой схеме. Изменения должны обеспечить женщинам равные возможности для участия в политике.