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Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

13 ноября 2024 г. 16:12

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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Обсуждение проведения выборов в Украине во время военного положения неуместно. Страна продолжает бороться за суверенитет и не может обеспечить безопасность и демократичность волеизъявления.

Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко в эфире День.LIVE в среду, 13 ноября.

Почему не стоит говорить о выборах

По словам Геращенко, говорить о выборах сейчас — значит подыгрывать России. В то же время происходит определенное "зондирование почвы" со стороны Запада из-за обсуждения в СМИ разных мирных планов.

Нардепка отметила, что обсуждение возможных выборов в нынешних условиях выглядит оторванным от реальности, ведь страна продолжает бороться за суверенитет и не может обеспечить безопасность и демократичность волеизъявления.

"Невозможно провести в таких условиях безопасности демократические выборы. К послевоенным выборам в Украине будет огромное внимание мира и общества. Они должны быть легитимными. Для того чтобы выборы были именно такими, право баллотироваться должны получить военные, имеющие наивысший уровень поддержки. Военные сейчас не могут покинуть фронт и вступить в избирательную гонку. Я считаю все разговоры о выборах во время военного состояния достаточно опасными. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, как изменить ситуацию на фронте", — сказала Геращенко.

Ранее издание The Economist сообщило, что президентские выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года и подготовка к ним уже началась. В то же время в ОП эту информацию опровергли.

А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что следующие выборы в украинский парламент пройдут по новой схеме. Изменения должны обеспечить женщинам равные возможности для участия в политике.

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17:03 В Одессе мобилизовали языкового активиста — подробности

16:50 Галущеко объяснил отключение света для бизнеса

16:43 Денежная помощь на погребение — кому доступны выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:37 Стало хуже — военный о питании в одесских больницах

16:36 Мать подозреваемого в убийстве Фарион обратилась к сыну — видео

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве