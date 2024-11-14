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Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

14 ноября 2024 г. 11:25

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В настоящее время у власти продолжается обычная работа на партийном уровне. В то же время нет никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке Украины к выборам.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE в четверг, 14 ноября.

Выборы в Украине

"Я беспартийный, поэтому, возможно, не все чувствую, что происходит в партийных штабах. Сейчас нахожусь в округе и не вижу никаких признаков того, что готовятся к выборам. Идет обычная работа", — сказал депутат.

Он отметил, что было бы хорошо, если бы выборы состоялись как можно скорее, потому что это означало бы, что война закончится. Но для этого нужны все условия, в частности, прекращение войны на более или менее приемлемых условиях для Украины.

"Мы вряд ли можем рассчитывать на исполнение абсолютно всего того, чего мы хотели бы", — добавил Мазурашу.

Напомним, по словам нардепа Ирины Геращенко, обсуждение проведения выборов в Украине во время военного положения неуместно.

Ранее издание The Economist сообщило, что президентские выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года и подготовка к ним уже началась. В то же время в ОП эту информацию опровергли.

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