У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Колишній заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що ЦВК працює у штатному режимі. Однак це не означає підготовку до виборів.

Про це Андрій Магера сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Вибори в Україні

Магера наголосив, що вибори стануть можливими лише після завершення воєнного стану, а також створення безпечних умов.

За його словами, дата 25 травня є лише припущенням, яке широко обговорюється в ЗМІ, але не має офіційного підтвердження.

"Також я чув інформацію про "розгортання виборчих штабів". Штаби розгортають свою діяльність, починаючи з повномасштабного вторгнення 2022 року, уже на моїй пам'яті шостий або сьомий раз. Щоразу вкидається оця теза, що виборчий процес ось-ось розпочнеться", — додав він.

Нагадаємо, народна депутатка Вікторія Гриб припустила, що вибори президента в Україні можуть відбутися восени наступного року.

Також нардеп Георгій Мазурашу зазначив, що зараз у владі триває стандартна партійна діяльність, але немає жодних ознак, які б вказували на підготовку до виборів в Україні.