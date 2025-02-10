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В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

10 февраля 2025 г. 23:52

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" назвал, сколько еще готова воевать Россия. По его словам, речь идет о десяти годах.

Об этом Александр "Фортуна" сказал в интервью Новини.LIVE в понедельник, 10 февраля.

Россия готова воевать дальше

Начальник штаба РДК подчеркнул, что при текущей динамике Россия способна воевать еще годами.

"Лет десять точно. Никто не думает о цене. Давайте посмотрим на первую чеченскую кампанию, которая стала шоком для солдатских комитетов матерей. Тогда были митинги, собрания, люди ходили под правительство, собирали различные организации. Но когда началась вторая чеченская, общественное сознание развернулось ровно на 180 градусов", — сказал "Фортуна".

Он отметил, что Москва не считается с потерями, а никто в России не думает о цене, которую придется заплатить за продолжение войны.

Напомним, командир РДК Денис Никитин отметил, что в подразделение отбирают не всех. Важно, чтобы кандидат отвечал критериям и принимал внутренние правила.

Ранее Никитин отметил, что каждый российский доброволец, который воюет на стороне Украины, занимает место другого бойца. Это позволяет украинским военным дольше готовиться перед отправкой на фронт.

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09:02 Очереди на границе Украины — на каком КПП заметили пробки из авто

09:00 В ДШВ показали работу защитников во время наступления на Курщине

08:48 На Полтавщине села остались без газа из-за ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 В Украине выросли цены на коммуналку — новые тарифы

08:42 В 28-й ОМБр объяснили, как россияне устраивают "засады" для ВСУ

08:34 СМИ назвали шаги, которые должен сделать Зеленский для помощи США

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году