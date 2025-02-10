В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" назвал, сколько еще готова воевать Россия. По его словам, речь идет о десяти годах.

Об этом Александр "Фортуна" сказал в интервью Новини.LIVE в понедельник, 10 февраля.

Россия готова воевать дальше

Начальник штаба РДК подчеркнул, что при текущей динамике Россия способна воевать еще годами.

"Лет десять точно. Никто не думает о цене. Давайте посмотрим на первую чеченскую кампанию, которая стала шоком для солдатских комитетов матерей. Тогда были митинги, собрания, люди ходили под правительство, собирали различные организации. Но когда началась вторая чеченская, общественное сознание развернулось ровно на 180 градусов", — сказал "Фортуна".

Он отметил, что Москва не считается с потерями, а никто в России не думает о цене, которую придется заплатить за продолжение войны.

Напомним, командир РДК Денис Никитин отметил, что в подразделение отбирают не всех. Важно, чтобы кандидат отвечал критериям и принимал внутренние правила.

Ранее Никитин отметил, что каждый российский доброволец, который воюет на стороне Украины, занимает место другого бойца. Это позволяет украинским военным дольше готовиться перед отправкой на фронт.