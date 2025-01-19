Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Командир "Російського добровольчого корпуса" Денис Нікітін з позивним "WhiteRex" заявив, що в підрозділ беруть не всіх охочих. За його словами, важливо, аби людина підпадала під критерії та прийняла внутрішні правила РДК.

Про це Нікітін сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Набір в РДК

"До вибору бійців, для яких ми відкриваємо двері РБК, я безумовно підходжу дуже-дуже ретельно. Тому що, крім того, що нам природно потрібні мотивовані, в хорошій фізичній формі люди, мені дуже важливий клімат, який ми створили. І продовжуємо його культивувати", — сказав він.

Нікітін розповів, що ставиться до свого підрозділу, як до ордену, як до закритої військової організації: у них є певні внутрішні діалоги, розпорядок, традиції та символіка. Тому командиру важливо, щоб людина це приймала і ставала частиною воюючої спільноти чи бойового братерства.

"Якщо вона "з іншого світу", тоді ми не зійдемося і мені нема сенсу забирати її з полону, для того, щоб вона ставала надалі нашим бійцем", — додав він.

Також раніше ми писали, що Нікітін пояснив, чому більшість росіян вирішують йти воювати проти України.

Крім того, командир РДК вважає, що рано чи пізно Україні та Росії доведеться відновлювати міжнародні відносини після завершення війни.