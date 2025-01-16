Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Основною причиною, через яку росіяни йдуть на війну в Україну, є фінансові труднощі та обман. Багатьом із них обіцяють безпечну службу на задніх лініях фронту, але на практиці вони потрапляють у найбільш небезпечні бойові умови.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів командир "Російського добровольчого корпуса" (РДК) Денис Нікітін з позивним "WhiteRex".

У росіян є лише одна мотивація йти на війну

За словами Нікітіна, у росіян є лише одна мотивація йти на війну вбивати українців — це гроші, зокрема велику кількість бідних людей заманюють обіцянками великого заробітку.

"Причина тільки одна — фінансова. Кровожерливі маніяки, які хотіли вбивати українців заради великої Росії, поповнили українські чорноземи в перші місяці війни. Далі йдуть ті, як я їх називаю, єдиний квиток зі злиднів. Помножте свою зарплату, наприклад, на 10. І нехай собі кожна людина відповість: я піду за ці гроші на війну? Я готовий?" — каже командир.

Голова РДК наголосив, що багатьох російських військових обдурили, обіцяючи їм безпечну службу на п’ятій лінії фронту, де вони нібито мали лише копати окопи та охороняти склади. Проте на практиці багато з них опиняються на передовій, де їх кидають у м’ясні штурми.

"Так, багатьом із них розповідають: друже, ти будеш на п'ятій лінії, будеш копати окопи, автомат тобі навіть у руки брати не треба буде. Ну, максимум будеш охороняти склади. Щоправда, потім з'ясовується, що вони йдуть вперед у м'ясному штурмі, але вже надто пізно. І коли я розмовляю з полоненими, у багатьох із них образа, їх обдурили. Їм було обіцяно облаштовувати лінію окопів і бліндажів на третій лінії оборони, а за фактом вони потрапили у полон у першій же атаці в м'ясному штурмі", — підсумував Нікітін.

Раніше, в цьому ж інтерв'ю, командир РДК пояснив, чому корпус не приєднався до операції ЗСУ в Курській області. Крім того Нікітін заявив, що найманці з ПВК "Вагнер", а також військові зі "Шторм-Z" та "Шторм-V", воюють на боці України.