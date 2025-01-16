Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

"Російський добровольчий корпус" (РДК) не приєднався до операції ЗСУ в Курській області. Так сталося через те, що бійці готувалися до звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів керівник РДК Денис Нікітін з позивним "WhiteRex".

Чому бійці РДК не брали участі в боях у Курській області

"Ми готувалися дуже посилено до операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу", — сказав Нікітін.

Він уточнив, це був вересень і по суті, практично початок наступу Сил оборони України на Курську область. Однак бійці РДК не могли підтримати ЗСУ, оскільки на той момент вже перебували у фінальній фазі підготовки до штурму і звільнення заводу.

"Розриватися, беручи участь у тій операції, у нас не було просто ніякої можливості, а потім ми вже, по суті справи, майже на місяць були щільно зайняті на Вовчанському агрегатному заводі. Це величезний комплекс будівель, це дуже непроста робота, там намертво стали солдати 138-ї бригади збройних сил Російської Федерації і вони не збиралися цей об'єкт залишати", — пояснив керівник РДК.

Денис Нікітін також повідомив, що звільнення цього підприємства було одним із найскладніших завдань для РДК, але результат був вартий зусиль. Бійці змогли прорвати оборону росіян і повернути важливий об'єкт під контроль ЗСУ.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю засновник і керівник РДК розповів, що найманці з ПВК "Вагнер", а також військові з "Шторм-Z" і "Шторм — V" воюють на боці України. Він зазначив, що в РДК діє кілька окремих груп, зокрема й колишні полонені.

Також він розповів, що в РФ росіяни після порушення закону можуть опинитися на війні проти України. Зокрема, траплялися випадки, коли на фронт відправляли прямо із СІЗО або ж ставили перед виборами — в'язниця або війна.