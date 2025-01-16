"Русский добровольческий корпус" (РДК) не присоединился к операции ВСУ в Курской области. Так произошло причине того, что бойцы готовились к освобождению Волчанского агрегатного завода на Харьковщине.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал руководитель РДК Денис Никитин с позывным "WhiteRex".

Почему бойцы РДК не участвовали в боях в Курской области

"Мы готовились очень усиленно к операции по освобождению Волчанского агрегатного завода", — сказал Никитин.

Он уточнил, это был сентябрь и по сути, практически начало наступления Сил обороны Украины на Курскую область. Однако бойцы РДК не могли поддержать ВСУ, поскольку на тот момент уже находились в финальной фазе подготовки к штурму и освобождению завода.

"Разрываться участвуя в той операции у нас не было просто никакой возможности, а потом мы уже по сути дела почти на месяц были плотно заняты на Волчанском агрегатном заводе. Это огромный комплекс зданий, это очень непростая работа, там намертво стали солдаты 138-й бригады вооруженных сил Российской Федерации и они не собирались этот объект покидать", — пояснил руководитель РДК.

Денис Никитин также сообщил, что освобождение данного предприятия было одной из самых сложных задач для РДК, но результат стоил усилил. Бойцы смогли прорвать оборону россиян и вернуть важный объект пол контроль ВСУ.

Напомним, что в этом же интервью основатель и руководитель РДК рассказал, что наемники из ЧВК "Вагнер", а также военные из "Шторм-Z" и "Шторм — V" воюют на стороне Украины. Он отметил, что в РДК действует несколько отдельных групп, в том числе и бывшие пленные.

Також он рассказал, что в РФ россияне после нарушения закона могут оказаться на войне против Украины. В частности, бывали случаи, когда на фронт отправляли прямо из СИЗО либо же ставили перед выборами — тюрьма или война.