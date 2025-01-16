Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Основной причиной, по которой россияне идут на войну в Украину, являются финансовые трудности и обман. Многим из них обещают безопасную службу на задних линиях фронта, но на практике они попадают в наиболее опасные боевые условия.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин с позывным "WhiteRex".

У россиян есть только одна мотивация идти на войну

По словам Никитина, у россиян есть только одна мотивация идти на войну убивать украинцев — это деньги, в частности большое количество бедных людей заманивают обещаниями большого заработка.

"Причина только одна — финансовая. Кровожадные маньяки, которые хотели убивать украинцев ради великой России, пополнили украинские черноземы в первые месяцы войны. Далее идут те, как я их называю, единственный билет из нищеты. Умножьте свою зарплату, например, на 10. И пусть себе каждый человек ответит: я пойду за эти деньги на войну? Я готов?" — говорит командир.

Глава РДК отметил, что многих российских военных обманули, обещая им безопасную службу на пятой линии фронта, где они якобы должны были только копать окопы и охранять склады. Однако на практике многие из них оказываются на передовой, где их бросают в мясные штурмы.

"Да, многим из них рассказывают: друг, ты будешь на пятой линии, будешь копать окопы, автомат тебе даже в руки брать не надо будет. Ну, максимум будешь охранять склады. Правда, потом выясняется, что они идут вперед в мясном штурме, но уже слишком поздно. И когда я разговариваю с пленными, у многих из них обида, их обманули. Им было обещано обустраивать линию окопов и блиндажей на третьей линии обороны, а по факту они попали в плен в первой же атаке в мясном штурме", — подытожил Никитин.

Ранее, в этом же интервью, командир РДК объяснил, почему корпус не присоединился к операции ВСУ в Курской области. Кроме того, Никитин заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер", а также военные из "Шторм-Z" и "Шторм-V", воюют на стороне Украины.