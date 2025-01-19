Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин с позывным "WhiteRex" заявил, что в подразделение берут не всех желающих. По его словам, важно, чтобы человек подпадал под критерии и принял внутренние правила РДК.

Об этом Никитин сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Набор в РДК

"К выбору бойцов, для которых мы открываем двери РДК, я безусловно подхожу очень-очень тщательно. Потому что, кроме того, что нам естественно нужны мотивированные, в хорошей физической форме люди, мне очень важен климат, который мы создали. И продолжаем его культивировать", — сказал он.

Никитин рассказал, что относится к своему подразделению, как к ордену, как к закрытой военной организации: у них есть определенные внутренние диалоги, распорядок, традиции и символика. Поэтому командиру важно, чтобы человек это принимал и становился частью воюющего сообщества или боевого братства.

"Если он "из другого мира", тогда мы не сойдемся и мне нет смысла забирать его из плена, для того чтобы он становился в дальнейшем нашим бойцом", — добавил он.

Также ранее мы писали, что Никитин объяснил, почему большинство россиян решают идти воевать против Украины.

Кроме того, командир РДК считает, что рано или поздно Украине и России придется восстанавливать международные отношения после завершения войны.