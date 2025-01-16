В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

В Україні майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Однак колись все одно настане момент, коли сторонам доведеться вести переговори для встановлення миру чи перемир'я.

Про це розповів командир РДК Денис Нікітін в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Відносини України та Росії після війни

Нікітін переконаний, що величезна Російська Федерація нікуди не дінеться і в якийсь момент ця війна закінчиться й буде мир або перемир'я.

"І хоче цього українська і російська сторона чи не хоче, але потрібно буде знаходити напевно якісь точки дотику і повертатися до якогось існування. Торгувати, займатися політикою — це неминуче", — сказав він.

За словами командира РДК, який вигляд це матиме, хто перший простягне руку дружби і хто перший проситиме прощення з російського боку — поки складно уявити. Він зауважив, що є величезна кількість росіян, які виїхали і не підтримують цю війну та ці люди не є ворогами для України.

"З такими людьми, звісно, потрібно вести діалог, а в уряді, на жаль, всі вірять у перемогу і "Київ за три дні". З ними зрозуміло розмовляти нема про що", — додав Нікітін.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть запрошення до НАТО дасть нам сильну позицію для переговорів з Росією.

Також український лідер відповів, чому категорично проти таємних переговорів з Росією та як вони можуть зашкодити.