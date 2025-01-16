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В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

16 січня 2025 р. 17:42

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

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17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

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13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

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Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

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В Україні майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Однак колись все одно настане момент, коли сторонам доведеться вести переговори для встановлення миру чи перемир'я.

Про це розповів командир РДК Денис Нікітін в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Відносини України та Росії після війни

Нікітін переконаний, що величезна Російська Федерація нікуди не дінеться і в якийсь момент ця війна закінчиться й буде мир або перемир'я.

"І хоче цього українська і російська сторона чи не хоче, але потрібно буде знаходити напевно якісь точки дотику і повертатися до якогось існування. Торгувати, займатися політикою — це неминуче", — сказав він.

За словами командира РДК, який вигляд це матиме, хто перший простягне руку дружби і хто перший проситиме прощення з російського боку — поки складно уявити. Він зауважив, що є величезна кількість росіян, які виїхали і не підтримують цю війну та ці люди не є ворогами для України.

"З такими людьми, звісно, потрібно вести діалог, а в уряді, на жаль, всі вірять у перемогу і "Київ за три дні". З ними зрозуміло розмовляти нема про що", — додав Нікітін.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть запрошення до НАТО дасть нам сильну позицію для переговорів з Росією.

Також український лідер відповів, чому категорично проти таємних переговорів з Росією та як вони можуть зашкодити. 

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17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

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17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

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17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

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11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

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23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

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