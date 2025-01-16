В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

В Украине почти три года продолжается полномасштабное вторжение России. Однако когда-то все равно наступит момент, когда сторонам придется вести переговоры для установления мира или перемирия.

Об этом рассказал командир РДК Денис Никитин в интервью для Новини.LIVE.

Отношения Украины и России после войны

Никитин убежден, что огромная Российская Федерация никуда не денется и в какой-то момент эта война закончится и будет мир или перемирие.

"И хочет этого украинская и российская сторона или не хочет, но нужно будет находить наверняка какие-то точки соприкосновения и возвращаться к какому-то существованию. Торговать, заниматься политикой — это неизбежно", — сказал он.

По словам командира РДК, как это будет выглядеть, кто первый протянет руку дружбы и кто первый будет просить прощения с российской стороны — пока сложно представить. Он отметил, что есть огромное количество россиян, которые выехали и не поддерживают эту войну и эти люди не являются врагами для Украины.

"С такими людьми, конечно, нужно вести диалог, а в правительстве, к сожалению, все верят в победу и "Киев за три дня". С ними понятно разговаривать не о чем", — добавил Никитин.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже приглашение в НАТО даст нам сильную позицию для переговоров с Россией.

Также украинский лидер ответил, почему категорически против тайных переговоров с Россией и как они могут навредить.