У РДК назвали, скільки ще готова воювати Росія

Начальник штабу Російського добровольчого корпуса Олександр "Фортуна" назвав, скільки ще готова воювати Росія. За його словами, йдеться про десять років.

Про це Олександр "Фортуна" сказав в інтервʼю Новини.LIVE у понеділок, 10 лютого.

Росія готова воювати далі

Начальник штабу РДК наголосив, що за поточної динаміки Росія здатна воювати ще роками.

"Років десять точно. Ніхто не думає про ціну. Подивімося на першу чеченську кампанію, яка стала шоком для солдатських комітетів матерів. Тоді були мітинги, збори, люди ходили під уряд, збирали різні організації. Але коли почалася друга чеченська, суспільна свідомість розвернулася рівно на 180 градусів", — сказав "Фортуна".

Він зазначив, що Москва не рахується з втратами, а ніхто в Росії не думає про ціну, яку доведеться заплатити за продовження війни.

Нагадаємо, командир РДК Денис Нікітін зазначив, що до підрозділу відбирають не всіх. Важливо, щоб кандидат відповідав критеріям та приймав внутрішні правила.

Раніше Нікітін наголосив, що кожен російський доброволець, який воює на боці України, займає місце іншого бійця. Це дозволяє українським військовим довше готуватися перед відправкою на фронт.