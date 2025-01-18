Як російські добровольці займають місця українських бійців

Кожен російський доброволець, який захищає Україну, займає місце якогось українця. Наявність іноземних військових, які воюють проти РФ, дозволяють українським бійцям довше готуватися до фронту.

Про це в середу, 15 січня, в інтерв'ю Новинам.LIVE повідомив засновник і керівник РДК Денис Нікітін.

Роль російських добровольців на фронті в Україні

"Ми не лише боремося за цю країну проти нашого спільного, як я вважаю, ворога, ми ще й зберігаємо життя якогось одного громадянина України, який має трохи більше часу підготуватися до відправки на фронт", — наголосив керівник РДК.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новинам.LIVE засновник і керівник РДК Денис Нікітін розповів про бойовий шлях свого підрозділу. Зокрема, він пояснив, чи є російські добровольці, які підтримують Україну, частиною ЗСУ, та чому його бійці не беруть участь в операції на території Курської області.

Також ми повідомляли, що на фронті загинув росіянин Ільдар Дадін. Він у складі легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальону" воював на боці України та став першим у РФ, кого засудили за новою статтею "Про неодноразове порушення мітингів".