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Як російські добровольці займають місця українських бійців

Як російські добровольці займають місця українських бійців

18 січня 2025 р. 02:50

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17 січня 2025
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22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

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17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

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Кожен російський доброволець, який захищає Україну, займає місце якогось українця. Наявність іноземних військових, які воюють проти РФ, дозволяють українським бійцям довше готуватися до фронту.

Про це в середу, 15 січня, в інтерв'ю Новинам.LIVE повідомив засновник і керівник РДК Денис Нікітін.

Роль російських добровольців на фронті в Україні

"Ми не лише боремося за цю країну проти нашого спільного, як я вважаю, ворога, ми ще й зберігаємо життя якогось одного громадянина України, який має трохи більше часу підготуватися до відправки на фронт", — наголосив керівник РДК.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новинам.LIVE засновник і керівник РДК Денис Нікітін розповів про бойовий шлях свого підрозділу. Зокрема, він пояснив, чи є російські добровольці, які підтримують Україну, частиною ЗСУ, та чому його бійці не беруть участь в операції на території Курської області.

Також ми повідомляли, що на фронті загинув росіянин Ільдар Дадін. Він у складі легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальону" воював на боці України та став першим у РФ, кого засудили за новою статтею "Про неодноразове порушення мітингів".

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11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

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