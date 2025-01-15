Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в ефірі Новини.LIVE поспілкуємося з командиром Російського добровольчого корпусу Денисом "WhiteRex" Нікітіним, який б'ється проти російських загарбників пліч-о-пліч з Силами оборони України. Зокрема, дізнаємося, чи є його підрозділ частиною Збройних сил та чому російські добровольці не беруть участі в Курській операції.

Подивитися ефір можна о 21:20 за посиланням.

Про що ефір

Засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін розповідє про бойовий шлях свого підрозділу. Зокрема, він розповідає, чи є російські добровольці, які б'ються на боці України, частиною ЗСУ. Окрім того, "WhiteRex" пояснює, чому його бійці не беруть участі в операції, яку ЗСУ проводять на території Курської області.

Про ці та про інші особливості війни на боці України Нікітін розповідає в ефірі Новини.LIVE.

Раніше Новини.LIVE вже спілкувалися з 21-річним росіянином Андрієм із республіки Комі, що у складі Російської Федерації, перейшов на бік України і наразі воює у складі Російського Добровольчого Корпусу (РДК).

Також ми писали, що бійці Російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ.