Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Сегодня, 15 января, в эфире Новини.LIVE пообщаемся с командиром Российского добровольческого корпуса Денисом "WhiteRex" Никитиным, который сражается против российских захватчиков бок о бок с Силами обороны Украины. В частности, узнаем, является ли его подразделение частью Вооруженных сил и почему российские добровольцы не участвуют в Курской операции.

Посмотреть эфир можно в 21:20 по ссылке.

О чем эфир

Основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин рассказывает о боевом пути своего подразделения. В частности, он рассказывает, являются ли российские добровольцы, которые сражаются на стороне Украины, частью ВСУ. Кроме того, WhiteRex" объясняет, почему его бойцы не участвуют в операции, которую ВСУ проводят на территории Курской области.

Об этих и о других особенностях войны на стороне Украины Никитин рассказывает в эфире Новини.LIVE.

Ранее Новини.LIVE уже общались с 21-летним россиянином Андреем из республики Коми, что в составе Российской Федерации, перешел на сторону Украины и сейчас воюет в составе Российского Добровольческого Корпуса (РДК).

Также мы писали, что бойцы Российского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск.