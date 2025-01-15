Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE arrow
Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

15 января 2025 г. 21:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 15 января, в эфире Новини.LIVE пообщаемся с командиром Российского добровольческого корпуса Денисом "WhiteRex" Никитиным, который сражается против российских захватчиков бок о бок с Силами обороны Украины. В частности, узнаем, является ли его подразделение частью Вооруженных сил и почему российские добровольцы не участвуют в Курской операции.

Посмотреть эфир можно в 21:20 по ссылке.

О чем эфир

Основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин рассказывает о боевом пути своего подразделения. В частности, он рассказывает, являются ли российские добровольцы, которые сражаются на стороне Украины, частью ВСУ. Кроме того,  WhiteRex" объясняет, почему его бойцы не участвуют в операции, которую ВСУ проводят на территории Курской области.

Об этих и о других особенностях войны на стороне Украины Никитин рассказывает в эфире Новини.LIVE.

Ранее Новини.LIVE уже общались с 21-летним россиянином Андреем из республики Коми, что в составе Российской Федерации, перешел на сторону Украины и сейчас воюет в составе Российского Добровольческого Корпуса (РДК).

Также мы писали, что бойцы Российского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:02 Антициклон накроет Украину — какой погоды ждать завтра

21:57 Одессит хотел обжаловать решение ВВК — на чью сторону стал суд

21:56 Почему часть исключенных снова появилась на учете

21:36 Проезд общественным транспортом во время тревог — реакция Кличко

21:32 Говорили об оружии — Залужный провел важную встречу в Британии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

21:11 Рекомендации насчет будущего МСЭК и ВВК — отчет НАПК за 2024 год

20:33 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:33 В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины

20:03 Число украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое

22:02 Антициклон накроет Украину — какой погоды ждать завтра

21:57 Одессит хотел обжаловать решение ВВК — на чью сторону стал суд

21:56 Почему часть исключенных снова появилась на учете

21:36 Проезд общественным транспортом во время тревог — реакция Кличко

21:32 Говорили об оружии — Залужный провел важную встречу в Британии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:11 Рекомендации насчет будущего МСЭК и ВВК — отчет НАПК за 2024 год

20:33 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:33 В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины

20:03 Число украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE