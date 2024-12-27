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Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

27 декабря 2024 г. 8:55

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

В Украине уже долгое время обсуждают возможность проведения президентских выборов. Тем не менее, ряд экспертов считает, что это невозможно, в первую очередь из-за проблемы с реестрами.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

Почему в Украине нереально провести выборы в мае

Леонид Емец заявил, что проведение выборов в Украине невозможно по нескольким причинам.

"На данный момент та избирательная система, которая существует, не позволяет уверенно говорить, что выборы можно провести в таком формате. Закон надо доработать. Для начала нужен реестр избирателей. Это когда вы получаете то сообщение, что вам надо прийти проголосовать за кого-то", — сообщил Емец.

Депутат добавил, что в настоящее время в Украине около 10-15 млн ВПЛ, которые изменили место жительства, а еще 10 млн выехали за границу.

"С реестрами бардак. Для того чтобы это организовать в мирное время, нужно несколько месяцев и средства. Сейчас нужно сделать грандиозную работу. Участки должны также быть распределены. Избиратели должны быть закреплены за ними. На данный момент говорить о том, что выборы будут в мае невозможно нигде. Должен быть сформирован реестр избирателей системно", — пояснил депутат.

Напомним, ряд других депутатов и экспертов также высказывались против проведения выборов в Украине. А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк дал объяснение, при каких условиях в Украине изберут нового президента.

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09:24 Кнопочные телефоны — какие модели до сих пор ищут коллекционеры

09:23 Смертельное ДТП на Одесчине — за рулем был вице-мэр

09:09 В аэропортах РФ ввели план "Ковер" — россияне заявляют о БпЛА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:06 Россияне жалуются на потери в войне — перехват ГУР

08:47 ВСУ захватили в плен солдата КНДР — разведка Южной Кореи

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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