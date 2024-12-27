Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

В Украине уже долгое время обсуждают возможность проведения президентских выборов. Тем не менее, ряд экспертов считает, что это невозможно, в первую очередь из-за проблемы с реестрами.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

Почему в Украине нереально провести выборы в мае

Леонид Емец заявил, что проведение выборов в Украине невозможно по нескольким причинам.

"На данный момент та избирательная система, которая существует, не позволяет уверенно говорить, что выборы можно провести в таком формате. Закон надо доработать. Для начала нужен реестр избирателей. Это когда вы получаете то сообщение, что вам надо прийти проголосовать за кого-то", — сообщил Емец.

Депутат добавил, что в настоящее время в Украине около 10-15 млн ВПЛ, которые изменили место жительства, а еще 10 млн выехали за границу.

"С реестрами бардак. Для того чтобы это организовать в мирное время, нужно несколько месяцев и средства. Сейчас нужно сделать грандиозную работу. Участки должны также быть распределены. Избиратели должны быть закреплены за ними. На данный момент говорить о том, что выборы будут в мае невозможно нигде. Должен быть сформирован реестр избирателей системно", — пояснил депутат.

Напомним, ряд других депутатов и экспертов также высказывались против проведения выборов в Украине. А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк дал объяснение, при каких условиях в Украине изберут нового президента.