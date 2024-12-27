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Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

27 грудня 2024 р. 08:55

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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В Україні вже тривалий час обговорюють можливість проведення президентських виборів. Проте низка експертів вважає, що це неможливо, в першу чергу через проблему з реєстрами.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

Чому в Україні нереально провести вибори у травні

Леонід Ємець заявив, що проведення виборів в Україні неможливе з кількох причин.

"На даний момент та виборча система, яка існує, не дозволяє впевнено говорити, що вибори можна провести в такому форматі. Закон треба доопрацювати. Для початку потрібний реєстр виборців. Це коли ви отримуєте те повідомлення, що вам треба прийти проголосувати за когось", — повідомив Ємець.

Депутат додав, що наразі в Україні є близько 10-15 млн ВПО, які змінили місце проживання, а ще 10 млн виїхали за кордон. 

"З реєстрами бардак. Для того, щоб це організувати в мирний час, треба кілька місяців та кошти. Зараз треба зробити грандіозну роботу. Дільниці мають також бути розподілені. Виборці мають бути закріплені за ними. На даний момент говорити про те, що вибори будуть у травні  неможливо ніде. Має бути сформований реєстр виборців системно", — пояснив депутат. 

Нагадаємо, що низка інших депутатів та експертів також висловлювалися проти проведення виборів в Україні. А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дав пояснення за яких умов в Україні оберуть нового президента.

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08:26 РФ не шкодує піхоти — у ЗСУ розповіли про ситуацію на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Авіакатастрофа в Актау — аналітики ISW проаналізували версії

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