Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні arrow
Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

20 грудня 2024 р. 14:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Державні реєстри зазнали хакерської атаки, ймовірно, з боку Росії. Після цього випадку стає зрозуміло, що Україна не готова до проведення електронного голосування.

Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в ефірі Ранок.LIVE.

Електронні вибори в Україні

За словами Айвазовської, серед країн Європи таку систему електронного голосування використовує лише Естонія — і то за умов відсутності загрози з боку Росії. 

Вона також наголосила, що це не гарантує таємниці виборів і несе значні ризики для кібербезпеки. Тому Україна не готова до проведення таких виборів, особливі після атаки на держреєстри.

Айвазовська зауважила, що на окупованих територіях неможливо провести дистанційне голосування, натомість варто зосередитись на створенні умов для голосування громадян за кордоном.

"Для громадян, які проживають за кордоном, дружніх до України країнах — це питання номер один, тому що 20% громадян зараз не в Україні", — додала вона.

Нагадаємо, народний депутат Віталій Войцехівський пояснив, чому в Україні неможливо провести електронні вибори.

А політолог Володимир Фесенко зазначив, що не варто чекати на вибори в Україні найближчим часом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:00 Неймовірна операція — як команда лікарів врятувала пацієнта

14:59 Скарб у багажі — на Одещині знайшли 14 кілограмів срібла

14:55 Міноборони анонсувало електронні направлення на ВЛК в Резерв+

14:46 Місяць набагато старший, ніж думали раніше — нове дослідження

14:45 Який вигляд матимуть українські міста після перемоги — фото ШІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

14:27 В Одесі з'явиться новий громадський транспорт — які умови

14:14 Діденко спрогнозувала, де в Україні буде тепло на вихідних

14:06 Збій у роботі реєстрів — у Міноборони заявили про обмеження

13:59 Відмазував від мобілізації — суддя з Одещини сховався в армії

15:00 Неймовірна операція — як команда лікарів врятувала пацієнта

14:59 Скарб у багажі — на Одещині знайшли 14 кілограмів срібла

14:55 Міноборони анонсувало електронні направлення на ВЛК в Резерв+

14:46 Місяць набагато старший, ніж думали раніше — нове дослідження

14:45 Який вигляд матимуть українські міста після перемоги — фото ШІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:27 В Одесі з'явиться новий громадський транспорт — які умови

14:14 Діденко спрогнозувала, де в Україні буде тепло на вихідних

14:06 Збій у роботі реєстрів — у Міноборони заявили про обмеження

13:59 Відмазував від мобілізації — суддя з Одещини сховався в армії

13:55 Президент Зеленський нагородив українських енергетиків

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді