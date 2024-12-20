Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Державні реєстри зазнали хакерської атаки, ймовірно, з боку Росії. Після цього випадку стає зрозуміло, що Україна не готова до проведення електронного голосування.

Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в ефірі Ранок.LIVE.

Електронні вибори в Україні

За словами Айвазовської, серед країн Європи таку систему електронного голосування використовує лише Естонія — і то за умов відсутності загрози з боку Росії.

Вона також наголосила, що це не гарантує таємниці виборів і несе значні ризики для кібербезпеки. Тому Україна не готова до проведення таких виборів, особливі після атаки на держреєстри.

Айвазовська зауважила, що на окупованих територіях неможливо провести дистанційне голосування, натомість варто зосередитись на створенні умов для голосування громадян за кордоном.

"Для громадян, які проживають за кордоном, дружніх до України країнах — це питання номер один, тому що 20% громадян зараз не в Україні", — додала вона.

Нагадаємо, народний депутат Віталій Войцехівський пояснив, чому в Україні неможливо провести електронні вибори.

А політолог Володимир Фесенко зазначив, що не варто чекати на вибори в Україні найближчим часом.