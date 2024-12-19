Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Україна не збирається проводити президентські та парламентські вибори до завершення війни. Водночас обговорюються способи їх проведення, оскільки велика кількість громадян проживають за кордоном.

Про це заявив народний депутат Віталій Войцехівський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 грудня.

Онлайн-голосування на виборах

"На сьогодні у нас немає можливості провести вибори. Але наш комітет вивчає досвід різних країн, досвід проведення в електронній формі", — сказав він.

Депутат зауважив, що не варто одразу підіймати бунт, що нібито приймають новий закон і змінюють законодавство, оскільки це лише обговорення.

"Наразі я можу з впевненістю сказати, що наш комітет, який якраз і розробляє законодавство, що стосується виборів — не має жодного навіть напрацювання, не те щоб проєкту, який мав би змінити законодавство", — уточнив Войцехівський.

Наразі члени комітету працюють над тим, як реалізувати надання людям права на вибір, але сьогодні це неможливо. Він переконаний, що вибори відбудуться у післявоєнний період, але вони будуть іншими.

"Зміни не будуть кардинальними, але не врахувати той фактор, що зараз 7 мільйонів українців перебувають за кордоном ми не можемо. Також є 5 мільйонів ВПО", — наголосив нардеп.

Він додав, що навіть у випадку введення миротворців, військові не всі одразу повернуться додому. Тому треба забезпечити їм змогу проголосувати також. Щодо електронних виборів — Україна не має 100% способу для захисту голосування від стороннього втручання.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко заявив, що не варто чекати на вибори в Україні найближчим часом.

А голова комітету Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в коментарі Politico розповіла, до яких виборів готують Україну.