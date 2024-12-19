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Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

19 грудня 2024 р. 12:51

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

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Україна не збирається проводити президентські та парламентські вибори до завершення війни. Водночас обговорюються способи їх проведення, оскільки велика кількість громадян проживають за кордоном.

Про це заявив народний депутат Віталій Войцехівський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 грудня.

Онлайн-голосування на виборах

"На сьогодні у нас немає можливості провести вибори. Але наш комітет вивчає досвід різних країн, досвід проведення в електронній формі", — сказав він.

Депутат зауважив, що не варто одразу підіймати бунт, що нібито приймають новий закон і змінюють законодавство, оскільки це лише обговорення.

"Наразі я можу з впевненістю сказати, що наш комітет, який якраз і розробляє законодавство, що стосується виборів — не має жодного навіть напрацювання, не те щоб проєкту, який мав би змінити законодавство", — уточнив Войцехівський.

Наразі члени комітету працюють над тим, як реалізувати надання людям права на вибір, але сьогодні це неможливо. Він переконаний, що вибори відбудуться у післявоєнний період, але вони будуть іншими.

"Зміни не будуть кардинальними, але не врахувати той фактор, що зараз 7 мільйонів українців перебувають за кордоном ми не можемо. Також є 5 мільйонів ВПО", — наголосив нардеп.

Він додав, що навіть у випадку введення миротворців, військові не всі одразу повернуться додому. Тому треба забезпечити їм змогу проголосувати також. Щодо електронних виборів — Україна не має 100% способу для захисту голосування від стороннього втручання.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко заявив, що не варто чекати на вибори в Україні найближчим часом.

А голова комітету Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в коментарі Politico розповіла, до яких виборів готують Україну.

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13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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