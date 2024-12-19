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Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

19 декабря 2024 г. 12:51

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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Украина не намерена проводить президентские и парламентские выборы до завершения войны. В то же время, обсуждаются способы их проведения, поскольку большое количество граждан проживают за границей.

Об этом заявил народный депутат Виталий Войцеховский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 декабря.

Онлайн-голосование на выборах

"На сегодняшний день у нас нет возможности провести выборы. Но наш комитет изучает опыт разных стран, опыт проведения в электронной форме", — сказал он.

Депутат отметил, что не стоит сразу поднимать бунт, что якобы принимают новый закон и меняют законодательство, поскольку это только обсуждение.

"Пока я могу с уверенностью сказать, что наш комитет, который как раз и разрабатывает законодательство, касающееся выборов — не имеет даже наработок, не то чтобы проекта, который должен изменить законодательство", — уточнил Войцеховский.

Сейчас члены комитета работают над тем, как реализовать предоставление людям права на выбор, но сегодня это невозможно. Он убежден, что выборы пройдут в послевоенный период, но они будут другими.

"Изменения не будут кардинальными, но не учесть тот фактор, что сейчас 7 миллионов украинцев находятся за границей мы не можем. Также есть 5 миллионов ВПЛ", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что даже в случае введения миротворцев, военные не все сразу вернутся домой. Поэтому необходимо обеспечить им возможность проголосовать также. Что касается электронных выборов — Украина не имеет 100% способа для защиты голосования от постороннего вмешательства.

Напомним, политолог Владимир Фесенко заявил, что не стоит ждать выборов в Украине в ближайшее время.

А председатель комитета Совета по организации государственной власти Елена Шуляк в комментарии Politico рассказала, к каким выборам готовят Украину.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

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