Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Украина не намерена проводить президентские и парламентские выборы до завершения войны. В то же время, обсуждаются способы их проведения, поскольку большое количество граждан проживают за границей.

Об этом заявил народный депутат Виталий Войцеховский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 декабря.

Онлайн-голосование на выборах

"На сегодняшний день у нас нет возможности провести выборы. Но наш комитет изучает опыт разных стран, опыт проведения в электронной форме", — сказал он.

Депутат отметил, что не стоит сразу поднимать бунт, что якобы принимают новый закон и меняют законодательство, поскольку это только обсуждение.

"Пока я могу с уверенностью сказать, что наш комитет, который как раз и разрабатывает законодательство, касающееся выборов — не имеет даже наработок, не то чтобы проекта, который должен изменить законодательство", — уточнил Войцеховский.

Сейчас члены комитета работают над тем, как реализовать предоставление людям права на выбор, но сегодня это невозможно. Он убежден, что выборы пройдут в послевоенный период, но они будут другими.

"Изменения не будут кардинальными, но не учесть тот фактор, что сейчас 7 миллионов украинцев находятся за границей мы не можем. Также есть 5 миллионов ВПЛ", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что даже в случае введения миротворцев, военные не все сразу вернутся домой. Поэтому необходимо обеспечить им возможность проголосовать также. Что касается электронных выборов — Украина не имеет 100% способа для защиты голосования от постороннего вмешательства.

Напомним, политолог Владимир Фесенко заявил, что не стоит ждать выборов в Украине в ближайшее время.

А председатель комитета Совета по организации государственной власти Елена Шуляк в комментарии Politico рассказала, к каким выборам готовят Украину.