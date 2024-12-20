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Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

20 декабря 2024 г. 14:32

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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Государственные реестры подверглись хакерской атаке, вероятно, со стороны России. После этого случая становится понятно, что Украина не готова к проведению электронного голосования.

Об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире Ранок.LIVE.

Электронные выборы в Украине

По словам Айвазовской, среди стран Европы такую систему электронного голосования использует только Эстония — и то при отсутствии угрозы со стороны России.

Она также подчеркнула, что это не гарантирует тайны выборов и несет значительные риски для кибербезопасности. Поэтому Украина не готова к проведению таких выборов, особенно после атаки на госреестры.

Айвазовская отметила, что на оккупированных территориях невозможно провести дистанционное голосование, взамен стоит сосредоточиться на создании условий для голосования граждан за границей.

"Для граждан, проживающих за границей, дружественных Украине стран — это вопрос номер один, потому что 20% граждан сейчас не в Украине", — добавила она.

Напомним, народный депутат Виталий Войцеховский объяснил, почему в Украине невозможно провести электронные выборы.

А политолог Владимир Фесенко отметил, что не стоит ждать выборов в Украине в ближайшее время.

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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