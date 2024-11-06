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Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

6 ноября 2024 г. 18:20

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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Народная депутат Ирина Никорак заявила, что расходы на сектор безопасности и обороны уменьшены. По ее словам, на 2025 год в бюджете заложили меньше средств, чем в 2024 году.

Об этом Ирина Никорак сказала в эфире День.LIVE в среду, 6 ноября.

Расходы на сектор безопасности и обороны

Никорак объяснила, что сектор обороны включает военных, рискующих жизнью на передовой, а сектор безопасности охватывает правоохранительные органы.

По словам нардепа, в прошлом году бюджет на сектор безопасности увеличили в 3,5 раза, но на 2025 год расходы уменьшили.

"Или я что-то не знаю и, может быть, война завершится в следующем году?" — добавила она.

Напомним, экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что 26% украинского бюджета уходит на оборону, а половину дефицита покрывают международные партнеры.

Также народный депутат Нина Южанина заявила, что в бюджете есть возможность перенаправить не менее 100 миллиардов гривен.

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18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс