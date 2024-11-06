Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Народная депутат Ирина Никорак заявила, что расходы на сектор безопасности и обороны уменьшены. По ее словам, на 2025 год в бюджете заложили меньше средств, чем в 2024 году.

Об этом Ирина Никорак сказала в эфире День.LIVE в среду, 6 ноября.

Расходы на сектор безопасности и обороны

Никорак объяснила, что сектор обороны включает военных, рискующих жизнью на передовой, а сектор безопасности охватывает правоохранительные органы.

По словам нардепа, в прошлом году бюджет на сектор безопасности увеличили в 3,5 раза, но на 2025 год расходы уменьшили.

"Или я что-то не знаю и, может быть, война завершится в следующем году?" — добавила она.

Напомним, экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что 26% украинского бюджета уходит на оборону, а половину дефицита покрывают международные партнеры.

Также народный депутат Нина Южанина заявила, что в бюджете есть возможность перенаправить не менее 100 миллиардов гривен.