Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Народний депутат України Олена Шуляк заявила про головний напрямок в держбюджеті на 2025 рік — це підтримка Збройних сил. На другому місці — соцзабезпечення.

Про це Олена Шуляк розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Держбюджет 2025

За словами Олени Шуляк, держбюджет наступного року буде бюджетом оборони, схожим на попередній, який був у 2024 році.

Кабінет міністрів та Міністерство фінансів нині допрацьовують низку пропозицій для того, щоб підготувати документ на наступний розгляд у Верховній Раді України.

"Значна частина коштів, 2,2 трлн грн, — це підтримка нашого війська, це підтримка і виробництво нашого озброєння. Тому що на сьогодні головне наше завдання для країни — перемога. Звичайно, на другому місці стоять витрати, які пов'язані з соціальним забезпеченням", — уточнила нардепка.

Нагадаємо, Верховна рада у першому читанні розглянули державний бюджет України на 2025 рік. Головний фінансовий документ країни має вже понад дві тисячі правок, серед яких було й резонансне підвищення зарплат прокурорам. Також бюджет передбачає фіксований курс долара на рівні 45 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що народна депутатка Ніна Южаніна заявляла, що щонайменше 100 млрд гривень, які закладені у бюджет, можна перенаправити. Нардепка наголосила, що це не першочергові потреби.