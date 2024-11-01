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Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

01 листопада 2024 р. 17:42

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

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15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

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14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

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12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

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12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

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Народний депутат України Олена Шуляк заявила про головний напрямок в держбюджеті на 2025 рік — це підтримка Збройних сил. На другому місці — соцзабезпечення. 

Про це Олена Шуляк розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Держбюджет 2025

За словами Олени Шуляк, держбюджет наступного року буде бюджетом оборони, схожим на попередній, який був у 2024 році.

Кабінет міністрів та Міністерство фінансів нині допрацьовують низку пропозицій для того, щоб підготувати документ на наступний розгляд у Верховній Раді України.

"Значна частина коштів, 2,2 трлн грн, — це підтримка нашого війська, це підтримка і виробництво нашого озброєння. Тому що на сьогодні головне наше завдання для країни — перемога. Звичайно, на другому місці стоять витрати, які пов'язані з соціальним забезпеченням", — уточнила нардепка. 

Нагадаємо, Верховна рада у першому читанні розглянули державний бюджет України на 2025 рік. Головний фінансовий документ країни має вже понад дві тисячі правок, серед яких було й резонансне підвищення зарплат прокурорам. Також бюджет передбачає фіксований курс долара на рівні 45 гривень

Також Новини.LIVE писали, що народна депутатка Ніна Южаніна заявляла, що щонайменше 100 млрд гривень, які закладені у бюджет, можна перенаправити. Нардепка наголосила, що це не першочергові потреби.

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17:38 Росія та КНДР уклали угоду про співпрацю — в якій сфері

17:34 В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг

17:26 Затока сьогодні — що лишилося від знаменитого курорта на Одещині

17:26 Ринок нових авто — які марки найбільше купують українці

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

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15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

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14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

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12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

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11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

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08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту