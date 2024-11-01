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Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

1 ноября 2024 г. 17:42

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17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

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12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

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08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Народный депутат Украины Елена Шуляк заявила о главном направлении в госбюджете на 2025 год — это поддержка Вооруженных сил. На втором месте — соцобеспечение.

Об этом Елена Шуляк рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Госбюджет 2025

По словам Елены Шуляк, госбюджет в следующем году будет бюджетом обороны, похожим на предыдущий, который был в 2024 году.

Кабинет министров и Министерство финансов сейчас дорабатывают ряд предложений для того, чтобы подготовить документ на рассмотрение в Верховной Раде Украины.

"Значительная часть средств, 2,2 трлн грн, — это поддержка нашей армии, это поддержка и производство нашего вооружения. Потому что на сегодняшний день главная наша задача для страны — победа. Конечно, на втором месте стоят расходы, связанные с социальным. обеспечением", — уточнила нардеп.

Напомним, Верховная рада в первом чтении рассмотрела государственный бюджет Украины на 2025 год. Главный финансовый документ страны уже более двух тысяч правок, среди которых было и резонансное повышение зарплат прокурорам. Также бюджет предусматривает фиксированный курс доллара на уровне 45 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что народная депутат Нина Южанина заявляла, что по меньшей мере 100 млрд гривен, которые заложены в бюджет, можно перенаправить. Нардеп подчеркнула, что это не первоочередные нужды.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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