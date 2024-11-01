Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Верховна Рада схвалила держбюджет на 2025 рік у першому читанні, де значно збільшили видатки на оплату праці Рахункової палати. Таким чином голова органу фінансово-бюджетного контролю зможе отримувати близько 500 тисяч гривень щомісяця.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Держбюджет на 2025 рік

Южаніна заявила, що у бюджеті на 2025 рік значно збільшили видатки на оплату праці Рахункової палати.

"Якщо у 2024 році це було 355 млн гривень, то на 2025 рік пропонують підняти видатки на оплату праці до 861 млн гривень, це на 500 млн гривень більше", — зауважила народна депутатка.

За її словами, голова Рахункової палати у такому разі матиме до 500 тисяч грн зарплати на місяць, якщо видатки бюджету не змінять.

"Якщо подивитися норми закону, то справді понад 350 тисяч гривень буде оклад у голови Рахункової палати. Плюс усі доплати, які вони собі зараз роблять і дозволяють, і це в межах закону, тому щомісячна зарплата буде сягати до пів мільйона гривень", — наголосила Южаніна.

Нагадаємо, Ніна Южаніна заявляла, що щонайменше 100 мільярдів гривень, які закладені у бюджет, можна перенаправити. Нардеп наголосила, що це не першочергові потреби.

Раніше ми писали про те, що економіст Павло Шеремета заявив, що дефіцит бюджету в Україні складає близько 19-20%, коли до повномасштабного вторгнення показники становили 3-4%.