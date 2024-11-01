Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Верховная Рада приняла госбюджет на 2025 год в первом чтении, где значительно увеличили расходы на оплату труда Счетной палаты. Таким образом глава органа финансово-бюджетного контроля сможет получать около 500 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Госбюджет на 2025 год

Южанина заявила, что в бюджете на 2025 год значительно увеличили расходы на оплату труда Счетной палаты.

"Если в 2024 году это было 355 млн гривен, то на 2025 год предлагают поднять расходы на оплату труда до 861 млн гривен, это на 500 млн гривен больше", — отметила народный депутат.

По ее словам, председатель Счетной палаты в таком случае будет иметь до 500 тысяч грн зарплаты в месяц, если расходы бюджета не изменят.

"Если посмотреть нормы закона, то действительно более 350 тысяч гривен будет оклад у председателя Счетной палаты. Плюс все доплаты, которые они себе сейчас делают и позволяют, и это в рамках закона, поэтому ежемесячная зарплата будет достигать до полумиллиона гривен", — подчеркнула Южанина.

Напомним, Нина Южанина заявляла, что по меньшей мере 100 миллиардов гривен, заложенных в бюджет, можно перенаправить. Нардеп подчеркнула, что это не первоочередные нужды.

Ранее мы писали о том, что экономист Павел Шеремета заявил, что дефицит бюджета в Украине составляет около 19-20% , когда до полномасштабного вторжения показатели составляли 3-4%.